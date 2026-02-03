McKennie Juve ora è lui la priorità | per il rinnovo pronto uno stipendio da top Il piano

La Juventus sta puntando forte su Weston McKennie. Dopo averlo inserito tra le priorità, i dirigenti sono pronti a offrirgli uno stipendio da top player per convincerlo a rinnovare il contratto. La trattativa è in corso e l’obiettivo è blindarlo sul lungo termine, anche se ancora non ci sono dettagli definitivi.

della società bianconera per Wes. A mercato ultimato in casa Juventus, l'agenda della dirigenza ha un nome cerchiato in rosso sopra tutti gli altri: Weston McKennie. Quella che fino a pochi mesi fa sembrava una questione gestibile, si è trasformata nell' urgenza più impellente del mercato bianconer o. Il centrocampista texano, infatti, sta attraversando la stagione della definitiva consacrazione, attirando le mire dei principali club di Premier League, Liga e persino delle rivali dirette in Serie A. Lo riporta Tuttosport.

