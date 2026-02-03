Mazda lancia un album per testare i suoi impianti audio Harmonic Acoustic

Mazda presenta un nuovo album per mettere alla prova i suoi impianti audio Harmonic Acoustic. La casa giapponese ha lanciato il progetto Disco Test MANS, pensato per far ascoltare e valutare in modo più consapevole la qualità del suono dei sistemi audio installati sui modelli Mazda3, Mazda CX-30, Mazda CX-60, Mazda CX-80 e Nuova Mazda CX-5. L’obiettivo è far vivere ai clienti un’esperienza sonora più autentica e coinvolgente, sfruttando un album pensato appositamente per testare le capacità degli impianti.

ROMA (ITALPRESS) – Mazda rafforza la propria visione umanocentrica presentando il Disco Test MANS – Measurement Audio Natural Sound, un progetto inedito pensato per far sperimentare in modo consapevole la qualità sonora del sistema Mazda Harmonic Acoustic, l'impianto audio sviluppato internamente per Mazda3, Mazda CX-30, Mazda CX-60, Mazda CX-80 e Nuova Mazda CX-5. Il Disco Test MANS è disponibile sulle principali piattaforme musicali e nasce come strumento di ascolto e analisi, progettato per valutare la resa acustica a bordo e comprendere come suono e vibrazioni contribuiscano al benessere di guidatore e passeggeri, in linea con la filosofia "Joy of Driving" di Mazda.

