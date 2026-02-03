Maxi-giro di fatture false | sequestrate ville sul lago di Garda e in Costa Smeralda

Gli agenti della guardia di finanza hanno sequestrato ville sul lago di Garda e in Costa Smeralda. Durante un'operazione su una società di consulenza amministrativa, hanno scoperto un giro di fatture false e operazioni inesistenti. Le indagini continuano per scoprire chi c’era dietro a questa frode.

Desenzano del Garda, 3 febbraio 2026 – Un accertamento su una società attiva nel campo della consulenza amministrativa porta a scoperchiare un vaso di Pandora colmo di fatture false e operazioni inesistenti utilizzate per garantirsi proventi illeciti “mascherati” da incassi regolari. I sequestri. L’inchiesta. Il meccanismo. Il patrimonio. I sequestri. I militari della compagnia di Desenzano del Garda, in un’inchiesta condotta dalla procura di Brescia, ha scoperto un presunto meccanismo fraudolento fondato sull'emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sull'indebita compensazione di crediti inesistenti e su condotte di autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La Direzione investigativa antimafia di Brescia ha sequestrato tre società con sede nella provincia di Verona, operanti nei settori immobiliare e vitivinicolo.

