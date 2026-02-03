Max Puglia celebra il centenario di Miles Davis con un nuovo album. Il chitarrista napoletano ha deciso di rendere omaggio al leggendario trombettista, creando un progetto chiamato “SULO”. In questo lavoro, Puglia combina il jazz elettrico con il flamenco, mescolando due mondi musicali diversi per dar vita a sonorità innovative. La sua idea è di tracciare un ponte tra le due tradizioni, creando un percorso originale di contaminazione sonora.

Fortemente influenzato dalla scuola flamenca, Puglia costruisce un inedito trait d’union tra la tradizione iberica e le sonorità elettriche del jazz contemporaneo. L’ispirazione principale non proviene tanto dal celebre Sketches of Spain realizzato da Davis con Gil Evans, quanto piuttosto da un’opera meno conosciuta e più sperimentale: Siesta (1987), colonna sonora dell’omonimo film diretto da Mary Lambert. Tra gli interpreti figurano Vito Ranucci, in quella che rappresenta la sua ultima registrazione prima della prematura scomparsa, Giulio Martino con il suo timbro profondo e notturno, e il giovane talento Luigi Di Nunzio, dalla linea melodica compatta e luminosa.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Miles Davis

In occasione del centenario della nascita di John Coltrane, il Miles Jazz Club organizza un concerto omaggio dedicato a uno dei più influenti sassofonisti della storia del jazz.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Miles Davis

Argomenti discussi: SULO – Max Puglia omaggia Miles Davis nel centenario della nascita con un nuovo progetto discografico.

MARTEDÌ, 3 FEBBRAIO: Regione Puglia – Bari Iniziamo la seconda settimana dei Kick Off REMAX Italia e 24MAX con Bari, punto di riferimento del mercato immobiliare pugliese. Una tappa dedicata ai professionisti del settore, agli agenti e a chi ogni giorno s - facebook.com facebook

Liste d'attesa in Puglia, parte il maxi piano regionale da 15 milioni: oltre 18mila prestazioni da recuperare a Foggia x.com