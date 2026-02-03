Mattia Furlani conquista il suo primo grande risultato della stagione. Il saltatore italiano ha dominato la gara di salto in lungo al Meeting di Ostrava, portando a casa una vittoria importante davanti a tanti avversari di livello. Con questa prestazione, Furlani si avvicina al miglior risultato mondiale dell’anno e si conferma tra i protagonisti del circuito indoor.

Mattia Furlani ha vinto da vero fuoriclasse la gara di salto in lungo che ha animato il Meeting di Ostrava, tappa valida per il World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). Il Campione del Mondo si è rimesso in gioco dopo aver firmato la miglior prestazione mondiale stagionale una decina di giorni fa (8.33 metri a Parigi) e si è confermato su altissima livelli nell’impianto della località ceca, facendo capire di essere in uno stato di forma fisica davvero significativo quando siamo soltanto al 3 febbraio e mancano quasi due mesi ai Mondiali Indoor (20-22 marzo a Torun, Polonia). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani galattico: stampa una misura granitica, batte Tentoglou e vince a Ostrava a un passo dal world lead

Martedì 3 febbraio, a Ostrava, si tiene la tappa di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica.

Questa mattina a Ostrava si apre il meeting di atletica dell'Indoor Tour, uno degli appuntamenti più importanti dell'anno.

