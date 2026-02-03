mattel prova a replicare il successo di barbie con il film live action di tony the tattooed man

La Mattel si prepara a portare sul grande schermo il personaggio di Tony the Tattooed Man, cercando di replicare il successo di Barbie. La casa di produzione ha già scelto la sceneggiatrice che scriverà la sceneggiatura, ispirata al giocattolo degli anni '90. Ora si aspettano dettagli sulla produzione e la data di uscita del film.

Lo studio ha trovato la sceneggiatrice che si occuperà dello script ispirato al popolare giocattolo messo in vendita negli anni '90. Mattel Studios ha scelto la sceneggiatrice che si occuperà del film ispirato a Tony the Tattoed Man, il celebre gioco lanciato dall'azienda nel 1992. A firmare lo script sarà Tracie Laymon, recentemente autrice di Bob Trevino Likes It. Il nuovo progetto della Mattel Il film live-action ispirato a Tony, rimasto brevemente sugli scaffali dei negozi di giocattoli, proverà a replicare il successo ottenuto da Barbie. L'action figure della Mattel era stata ideata per essere decorata dai ragazzini con dei tatuaggi temporanei e con l'uso di colori e altri accessori, modificandone così, in modo personalizzato e unico, costantemente l'aspetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

