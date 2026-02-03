Mattarella apre la sessione CIO alla Scala | lo sport faccia tacere le armi rispettate la tregua olimpica

Il presidente Mattarella ha aperto la sessione del CIO alla Scala di Milano. Ha fatto appello allo sport per far tacere le armi e ha chiesto di rispettare la tregua olimpica. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande attesa, mentre l’Italia si prepara ai Giochi Invernali.

MILANO – In un'atmosfera di solenne attesa, mentre l'Italia si prepara a dare il via ufficiale ai Giochi Invernali, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato al Teatro alla Scala la 145ª sessione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Un discorso, quello del Capo dello Stato, che è andato ben oltre il protocollo sportivo, trasformandosi in un accorato e «ostinato» appello alla pace in un momento storico segnato da profondi conflitti globali. L'appello: «la forza disarmata dello sport contro la violenza» Davanti alla platea dei membri CIO e alle massime cariche dello Stato – tra cui il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, i presidenti di Camera e Senato e i governatori di Lombardia e Veneto – Mattarella ha invocato il rispetto della tregua olimpica.

