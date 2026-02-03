Mattarella alla Scala | lo sport come strumento di pace alle Olimpiadi 2026

Questa mattina a Milano, il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla 145ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale. Durante l’incontro, il capo dello Stato ha ricordato quanto lo sport possa essere uno strumento per promuovere la pace, anche in vista delle Olimpiadi 2026. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, e le sue parole sono state chiare nel sottolineare il valore dello sport come ponte tra le nazioni.

Il Capo dello stato ha una serie di impegni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto la 145ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale a Milano, sottolineando il ruolo dello sport come veicolo di pace. “Dobbiamo incarnare la pace che desideriamo nel mondo”, ha ricordato citando Martin Luther King. Dal palco del Teatro alla Scala, Mattarella ha lanciato un appello per il rispetto universale della tregua olimpica: “Lo sport, con la sua forza disarmata, può far tacere le armi”. I Giochi, ha osservato, non sono solo competizione, ma un’occasione di incontro e comprensione reciproca tra popoli e culture. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Sergio Mattarella è arrivato alla Scala di Milano per partecipare al concerto dell’Orchestra del Teatro.

Questa mattina Milano si sveglia con le strade chiuse e i divieti di circolazione.

Mattarella a Milano: al Niguarda con i giovani ustionati di Crans-Montana, poi l'incontro con la delegazione CioIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Milano per accogliere la delegazione Cio in vista delle Olimpiadi. Prima, la visita ai giovani ... affaritaliani.it

Mattarella: Le Olimpiadi siano un’occasione di pace. Aperta alla Scala la sessione del CioLe Olimpiadi invernali di Milano Cortina devono diventare un messaggio di pace in un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali. È l’appello lanciato con forza dal presidente della Repubblic ... online-news.it

Dal Comune alla Scala, l’omaggio milanese di Mattarella ai Giochi milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Ieri sera al Teatro alla Scala di Milano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto la 145^ Sessione del Comitato Olimpico Internazionale. : “L'Italia augura a tutti dei Giochi indimenticabili”. Leggi tutto qui https://bit.ly/4a8K6wj MilanoCortin - facebook.com facebook