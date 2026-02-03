Mattarella alla Scala | lo sport come strumento di pace alle Olimpiadi 2026

Da 361magazine.com 3 feb 2026

Questa mattina a Milano, il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla 145ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale. Durante l’incontro, il capo dello Stato ha ricordato quanto lo sport possa essere uno strumento per promuovere la pace, anche in vista delle Olimpiadi 2026. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, e le sue parole sono state chiare nel sottolineare il valore dello sport come ponte tra le nazioni.

Il Capo dello stato ha una serie di impegni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto la 145ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale a Milano, sottolineando il ruolo dello sport come veicolo di pace. “Dobbiamo incarnare la pace che desideriamo nel mondo”, ha ricordato citando Martin Luther King. Dal palco del Teatro alla Scala, Mattarella ha lanciato un appello per il rispetto universale della tregua olimpica: “Lo sport, con la sua forza disarmata, può far tacere le armi”. I Giochi, ha osservato, non sono solo competizione, ma un’occasione di incontro e comprensione reciproca tra popoli e culture. 🔗 Leggi su 361magazine.com

