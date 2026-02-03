Nell’ultimo giorno di calciomercato, gli agenti di Mateta hanno ripreso i contatti con la Juventus. La società bianconera era già in trattativa, ma il retroscena svela che l’interesse non si era mai spento. Dopo settimane di silenzio, gli agenti hanno fatto un passo avanti, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento. I dettagli sul futuro del giocatore restano ancora da definire, ma questa mossa potrebbe cambiare gli equilibri delle ultime ore di mercato.

Mateta Juventus, Moretto svela come nell’ultimo giorno di calciomercato gli agenti del calciatore hanno ripreso i contatti con i bianconeri. Il frenetico finale del mercato invernale ha regalato colpi di scena, con le big del calcio italiano impegnate in un incastro di punte che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino al rintocco del gong. Uno dei nomi più chiacchierati delle ultime ore è stato quello del centravanti francese del Crystal Palace, la cui parabola di mercato ha toccato prima Milano e poi Torino in una manciata di minuti. A fare luce sulla dinamica degli eventi è stato il giornalista Matteo Moretto che, intervenendo sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha svelato come si è mossa la macchina diplomatica degli agenti del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta Juventus, spunta un retroscena: è successo questo nell’ultimo giorno di calciomercato. Le ultimissime

Il trasferimento di Abraham all'Aston Villa segna un nuovo capitolo nel calciomercato della Juventus.

Il calciomercato della Juventus riserva ancora sorprese e retroscena sorprendenti.

