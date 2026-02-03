Mateta dal mancato Milan al rischio Mondiale | ginocchio ko e strada in salita

Jean-Philippe Mateta dovrà affrontare un momento difficile. Dopo il mancato passaggio al Milan, il suo ginocchio si è gonfiato e rischia di compromettere la sua presenza ai prossimi Mondiali. La situazione si fa complicata per il calciatore, che ora cerca di capire quali siano i tempi di recupero e se potrà tornare in campo in breve. La sua carriera è in bilico tra speranza e incertezza.

Jean-Philippe Mateta si trova a fare i conti con una doppia battuta d’arresto, sportiva e personale, dopo il mancato trasferimento al Milan e i problemi al ginocchio che ne hanno bloccato l’operazione. È questa la fotografia dei prossimi mesi del centravanti francese, il cui futuro immediato appare oggi più incerto che mai, tra uno stop fisico da gestire e una concorrenza sempre più serrata sia nel club sia in chiave Nazionale. Il punto di svolta è arrivato a gennaio, quando le verifiche mediche hanno fatto emergere una criticità al ginocchio, inducendo il Milan a tirarsi indietro. Da quel momento, il tempo ha iniziato a giocare contro Mateta, mentre il suo club ha rapidamente cambiato orizzonte. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan tiene in sospeso l'acquisto di Jean-Philippe Mateta.

