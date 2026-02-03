Mateta al Milan è OFF ma la Juventus riaccenderà l’interesse?

La Juventus potrebbe tornare a seguire da vicino Jean-Philippe Mateta, dopo il fallimento del suo trasferimento al Milan. La trattativa tra il francese e i rossoneri si è complicata e ora i bianconeri stanno valutando se fare un tentativo per riportarlo in Italia. La situazione resta in movimento e tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

2026-02-02 17:19:00 Giorni caldissimi in redazione! La Juventus potrebbe cercare di ravvivare il proprio interesse per l’attaccante del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta dopo che il suo trasferimento al Milan è fallito. È stato riferito che il nazionale francese ha avuto un problema con le sue visite mediche che ha spinto il Milan a ritirare l’accordo proposto da 26 milioni di sterline. È un duro colpo per il giocatore, desideroso di passare da Selhurst Park a San Siro, così come per entrambe le società. Il Milan ormai ha poco tempo per trovare un altro attaccante mentre il Palace potrebbe finire per trattenere Mateta nonostante abbia espresso il desiderio di partire.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Giuseppe Bergomi ha commentato su Sky Calciomercato l'interesse della Juventus per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace.

