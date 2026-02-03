Massolin parla l’agente | Inter la più grande società al mondo | in rosa non c’è uno come Yanis

L’agente di Yanis Massolin conferma che l’Inter è la più grande società al mondo. Parla anche delle sue qualità: “In rosa non c’è uno come lui”. Il trasferimento del centrocampista francese in nerazzurro sta attirando molta attenzione, e ora si attende di vedere come si inserirà nel nuovo team.

Massolin. Il passaggio di Yanis Massolin all’ Inter continua a far parlare, soprattutto per le prospettive che il centrocampista francese potrebbe avere in nerazzurro. A commentare l’operazione è stato il suo agente, Yvan Le Mee, che ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto, partendo dai ringraziamenti al club emiliano: “ Siamo tutti contenti, grazie mille al Modena, una società seria che lavora benissimo “. Nel corso dell’intervista a Parlando di Sport, Le Mee ha poi spiegato le ragioni che hanno portato Massolin a scegliere l’ Inter: “ Abbiamo trovato il progetto giusto, nella più grande società al mondo che ha capito che Yanis ha un potenziale incredibile.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L’agente di Massolin Inter ha annunciato che il giocatore ha concluso il suo percorso con la squadra.

Nei giorni scorsi si fa sempre più insistente l’interesse dell’Inter per Yanis Massolin, il giovane centrocampista che i tifosi già chiamano “Piccolo Rabiot”.

