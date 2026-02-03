Massacrato in casa Ammazzò l’anziano | Condannatelo a 30 anni di reclusione

Il pubblico ministero ha chiesto 30 anni di carcere per Said Saraa, l’uomo accusato di aver ucciso l’anziano Aldo Silingardi. La richiesta arriva al termine di un processo con rito abbreviato, e mira alla pena più severa prevista. La vittima è stata trovata senza vita e brutalmente massacrata nella sua casa a Lemizzone di Correggio, nel luglio del 2012. La vicenda torna all’attenzione, mentre si attende la decisione del giudice.

Trent’anni di condanna, all’esito del processo con rito abbreviato: è la richiesta di pena, la più alta possibile in questo caso, formulata ieri dal pubblico ministero Maria Rita Pantani davanti al giudice Luca Ramponi per Said Saraa, 37enne nato in Marocco, accusato del delitto di Aldo Silingardi, il pensionato che fu ritrovato massacrato e senza vita il 9 luglio 2012 nella sua casa a Lemizzone di Correggio. Il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati nella primavera 2025, tredici anni dopo la morte dell’anziano, in base all’esito di nuovi accertamenti condotti dai carabinieri. L’ACCUSA Secondo la Procura, Saraa, che all’epoca aveva 24 anni, avrebbe messo a soqquadro il tinello per rubare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

