Maschere di Lego e coriandoli | due pomeriggi per sognare e costruire il Carnevale

Faenza si trasforma in un grande palcoscenico di colori e creatività. In piazza si sono svolti due pomeriggi pieni di maschere di Lego e coriandoli, con tanti bambini e famiglie che hanno dato vita a un Carnevale diverso dal solito. Il gruppo Romagna Lug ha portato in centro un evento speciale, dove si sono potuti ammirare costruzioni fatte a mano e divertirsi con attività a tema. La festa ha coinvolto grandi e piccoli, portando un po’ di allegria e fantasia in città.

Faenza si tinge di colori festosi e fantasia: Romagna Lug, il gruppo di appassionati Lego della Romagna, torna nella Galleria del centro commerciale Le Maioliche con un'edizione speciale dedicata al Carnevale. Sabato 7 e domenica 8 febbraio, dalle 15:30 alle 18:30, l'area gioco si trasforma in un

