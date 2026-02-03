Marina Natale Cherry Bank punta su una top manager

Cherry Bank cambia leadership. L’istituto, attivo nel Wealth Management e nel Corporate & Investment Banking, ha annunciato il rinnovo del consiglio d’amministrazione e ha scelto Marina Natale come nuova presidente. La nomina arriva in un momento di trasformazione per la banca, che punta a rafforzare la propria posizione sul mercato.

Cherry Bank, istituto attivo nel Wealth Management e nel Corporate & Investment Banking, annuncia il rinnovo del proprio consiglio d'amministrazione, affidandone la presidenza a Marina Natale. L'ex amministratore delegato di Amco ed ex manager di UniCredit. Nel nuovo Cda, oltre alla Natale, ci sono: Giovanni Bossi,. Gabriele Piccolo,. Samuele Butturini,. Pietro Caliceti,. Elisa Cavezzali,. Francesca Maderna,. Federico Sforza,. Marina Vienna.

