Marina Natale Cherry Bank punta su una top manager

Cherry Bank cambia leadership. L’istituto, attivo nel Wealth Management e nel Corporate & Investment Banking, ha annunciato il rinnovo del consiglio d’amministrazione e ha scelto Marina Natale come nuova presidente. La nomina arriva in un momento di trasformazione per la banca, che punta a rafforzare la propria posizione sul mercato.

