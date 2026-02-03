Marina di Ravenna lancia l’sos | Stagione turistica 2025 sottotono Soffriamo l’assenza di un progetto

Con l’avvio di febbraio, Marina di Ravenna si prepara a una stagione turistica che, secondo gli operatori, rischia di essere sottotono. La mancanza di un progetto definito preoccupa e fa temere un 2025 meno brillante del previsto. Gli albergatori e gli esercenti chiedono interventi concreti per rilanciare il settore.

Con l’inizio di febbraio a Marina di Ravenna è già tempo di guardare alla prossima stagione turistica e balneare. Venerdì alle 15 in Largo Magnavacchi 5, a Marina, ci sarà un incontro, promosso dalle associazioni di categoria, tra gli imprenditori della località, il sindaco Alessandro Barattoni e gli assessori a sviluppo economico e turismo Fabio Sbaraglia e alla mobilità Massimo Cameliani. "I negozi chiudono, le strade sono tenute male e il paese soffre". Sono queste le parole di Antonella Caravita titolare dell’Ottica Foto Fono, che aggiunge: "La scorsa estate il passeggio è calato molto e le persone sono diminuite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

