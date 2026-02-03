Maria Rita Parsi è morta all’improvviso, colta da un malore che non le ha lasciato scampo. La psicoterapeuta e scrittrice, molto conosciuta anche per la sua presenza in tv, aveva 75 anni. La notizia ha colto di sorpresa amici, colleghi e tutti coloro che la seguivano, dopo una vita passata a lavorare sui problemi delle persone e a parlare di psicologia in pubblico.

ROMA – Il mondo della psicologia e della comunicazione piange la scomparsa di Maria Rita Parsi. La nota psicoterapeuta, scrittrice e volto popolarissimo del piccolo schermo, è morta a causa di un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Fino all’ultimo istante, Parsi è rimasta fedele alla sua missione: dare voce ai diritti dei bambini e rimettere l’infanzia al centro del dibattito sociale. Le ultime apparizioni e l’impegno sociale. La notizia arriva inaspettata, dato che l’esperta era ancora in piena attività. Lo scorso 31 gennaio era apparsa nel programma Storie al bivio, condotto da Monica Setta, dove era intervenuta con la consueta lucidità per commentare il drammatico femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maria Rita Parsi, quella litigata con Baudo che le fece abbandonare uno studio televisivo

L'annuncio della morte di Maria Rita Parsi ha preso tutti di sorpresa.

