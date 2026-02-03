Maria Rita Parsi è morta a 78 anni | il racconto di Vladimir Luxuria commuove La volta buona
Maria Rita Parsi è morta a 78 anni, colta da un malore improvviso. La notizia ha fatto subito il giro del mondo dello spettacolo e della psicologia. In tv, Caterina Balivo e Vladimir Luxuria hanno ricordato la psicologa tra lacrime e parole di affetto. Entrambi hanno sottolineato quanto fosse dedicata ai bambini e quanto poco tempo avesse dedicato a se stessa. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuta e stimata.
La psicologa e scrittrice si è spenta improvvisamente dopo un malore. In studio Caterina Balivo e Vladimir Luxuria la ricordano tra lacrime e gratitudine: «Non aveva tempo di curarsi, viveva per i bambini». La puntata di La volta buona si è aperta con una notizia che ha gelato lo studio e il pubblico a casa: Maria Rita Parsi è morta questa mattina a 78 anni in seguito a un malore improvviso.
