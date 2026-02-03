Maria Rita Parsi è morta a 78 anni | il racconto di Vladimir Luxuria commuove La volta buona

Maria Rita Parsi è morta a 78 anni, colta da un malore improvviso. La notizia ha fatto subito il giro del mondo dello spettacolo e della psicologia. In tv, Caterina Balivo e Vladimir Luxuria hanno ricordato la psicologa tra lacrime e parole di affetto. Entrambi hanno sottolineato quanto fosse dedicata ai bambini e quanto poco tempo avesse dedicato a se stessa. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuta e stimata.

Il mondo della televisione piange Maria Rita Parsi, scomparsa improvvisamente.

Eleonora Daniele si emoziona in diretta tv mentre ricorda Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni.

