Parigi accoglie con entusiasmo Margot Robbie e Jacob Elordi alla première di Cime Tempestose. I due attori salgono sul red carpet, sorridono e si dimostrano più affiatati che mai. La serata si anima con foto, commenti e sguardi complici, mentre i fan li seguono da vicino. La coppia sembra vivere un momento speciale, tra entusiasmo e chimica palpabile.

L’attrice, interprete di Catherine, ha ufficialmente completato la sua trasformazione da Barbie stereotipo a eroina gotica, mentre il suo partner sullo schermo sembra un misterioso cavaliere in nero, perfettamente calato nella parte del turbolento Heathcliff. Hanno concesso autografi e selfie ai fan presenti. Jacob ha persino scherzato simulando una firma con la mano prima che qualcuno gli passasse un pennarello. Poi hanno posato per i fotografi, mostrandosi complici negli sguardi e leggermente impacciati per la reciproca vicinanza, come quando ti trovi accanto alla tua cotta nei primi tempi e non sai bene come comportarti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Margot Robbie e Jacob Elordi ci fanno innamorare (ancora e ancora) alla première a Parigi di Cime Tempestose

Approfondimenti su Cime Tempestose

