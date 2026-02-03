Margot Robbie e Jacob Elordi ci fanno innamorare ancora e ancora alla première a Parigi di Cime Tempestose

Da vanityfair.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi accoglie con entusiasmo Margot Robbie e Jacob Elordi alla première di Cime Tempestose. I due attori salgono sul red carpet, sorridono e si dimostrano più affiatati che mai. La serata si anima con foto, commenti e sguardi complici, mentre i fan li seguono da vicino. La coppia sembra vivere un momento speciale, tra entusiasmo e chimica palpabile.

L’attrice, interprete di Catherine, ha ufficialmente completato la sua trasformazione da Barbie stereotipo a eroina gotica, mentre il suo partner sullo schermo sembra un misterioso cavaliere in nero, perfettamente calato nella parte del turbolento Heathcliff. Hanno concesso autografi e selfie ai fan presenti. Jacob ha persino scherzato simulando una firma con la mano prima che qualcuno gli passasse un pennarello. Poi hanno posato per i fotografi, mostrandosi complici negli sguardi e leggermente impacciati per la reciproca vicinanza, come quando ti trovi accanto alla tua cotta nei primi tempi e non sai bene come comportarti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

margot robbie e jacob elordi ci fanno innamorare ancora e ancora alla premi232re a parigi di cime tempestose

© Vanityfair.it - Margot Robbie e Jacob Elordi ci fanno innamorare (ancora e ancora) alla première a Parigi di Cime Tempestose

Approfondimenti su Cime Tempestose

Margot Robbie e Jacob Elordi si tengono per mano alla première di Cime Tempestose

Cime tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi si presentano con un look gotico e studiato alla première

A Los Angeles, la première di

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Margot Robbie and Jacob Elordi Talk WUTHERING HEIGHTS Steamy Sex Scenes and Shooting Iconic Poster

Video Margot Robbie and Jacob Elordi Talk WUTHERING HEIGHTS Steamy Sex Scenes and Shooting Iconic Poster

Ultime notizie su Cime Tempestose

Argomenti discussi: Jacob Elordi e Margot Robbie fanno uscire Cime Tempestose dal film e lo portano sul red carpet; Cime tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi favolosi sul red carpet a Los Angeles. FOTO; Baci e brividi sotto la pioggia: Margot Robbie e Jacob Elordi riscrivono l'amore di Cime Tempestose; Margot Robbie, favolosa alla première di Cime tempestose. Gli sguardi d'intesa con Jacob Elordi.

margot robbie e jacobMargot Robbie e i diamanti da 100 carati, Jacob Elordi perfetto gentiluomo: le pagelle look alla premiere di Cime TempestoseIn vista dell'uscita il 13 febbraio di Cime Tempestose, l'acclamato adattamento cinematografico del romanzo del 1847 di Emily Brontë, i protagonisti del film Margot Robbie e ... ilmessaggero.it

margot robbie e jacobMargot Robbie, abito vittoriano e diamanti da 100 carati per Cime Tempestose. L’intesa con Jacob ElordiMargot Robbie e Jacob Elordi incantano Parigi alla premiere di Cime Tempestose tra look glamour, fan in delirio e atmosfere romantiche sul red carpet ... dilei.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.