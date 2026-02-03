Marco Settimi morto in uno scontro tra auto e pullman | i due conducenti indagati per omicidio stradale

La tragedia si è consumata sulla Cassia, dove un incidente tra un'auto e un pullman ha costato la vita a Marco Settimi. I due conducenti dei veicoli sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio stradale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo in quei momenti.

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati i nomi dei conducenti dei due veicoli che si sono scontrati sulla Cassia per la morte di Marco Settimi.

