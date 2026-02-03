La causa di beatificazione di Marco Gallo è stata aperta. Il giovane, morto in un incidente, era considerato una persona

Aperta la causa di beatificazione per il giovane morto in un tragico incidente. Un adolescente “normale” che ha saputo lasciare un segno indelebile nel cuore di chi lo ha incontrato. La Diocesi di Milano ha annunciato che aprirà il processo di beatificazione di Marco Gallo, il ragazzo di 17 anni che nel 2011 era morto in un incidente stradale, attorno al quale c’è fama di santità. Era ancora un adolescente quando la sua vita si è interrotta all’improvviso. Una vita giovane e piena di Dio. Sono diversi gli elementi che hanno portato allo sviluppo in questi anni di una fama di santità, principale fatto che determina l’apertura di una causa canonica per l’accertamento delle virtù eroiche cristiane che portano alla beatificazione e alla canonizzazione, ovvero al riconoscimento ufficiale della beatitudine eterna. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Marco Gallo verso la santità: il segreto di un adolescente che ha lasciato il segno dopo la tragedia

Approfondimenti su Marco Gallo

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha annunciato l’apertura del processo di beatificazione di Marco Gallo, il ragazzo di 17 anni morto in un incidente stradale mentre andava a scuola.

Sergio Flamigni, partigiano e figura di rilievo nella politica e nella saggistica italiana, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama nazionale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Marco Gallo

Argomenti discussi: Marco Gallo, via alla causa di beatificazione; Perché cercate tra i morti colui che è vivo?: Marco Gallo verso la beatificazione; Marco Gallo. Si apre la causa di beatificazione - Comunione e Liberazione; Monza avrà un nuovo e giovanissimo beato: ecco chi è Marco Gallo.

Un nuovo Carlo Acutis? Marco Gallo, morto in un incidente a 17 anni mentre andava a scuola: si apre il processo di beatificazioneIl giovane, nato in Liguria e vissuto fra Arese, Lecco e Monza, aveva convinto molti amici e compagni di scuola a impegnarsi in attività di carità e solidarietà. La sera prima di morire scrisse sul mu ... ilgiorno.it

Monza, il 7 marzo inizia il processo di beatificazione del 17enne Marco GalloIl 7 marzo inizierà il processo di beatificazione di Marco Gallo. La Chiesa di Milano invita ora tutti i fedeli che abbiano testimonianze significative o scritti del Servo di Dio a presentarle. ilcittadinomb.it

L'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, aprirà il processo di beatificazione e canonizzazione per Marco Gallo. Il ragazzo è morto all'età di 17 anni dopo un incidente stradale avvenuto a Sovico, comune in provincia di Monza e Brianza, nel 2011. Il gi - facebook.com facebook

Marco Gallo morì a 17 anni mentre andava scuola: sarà beato. Il sogno di un nuovo santo «millennial» dopo Acutis x.com