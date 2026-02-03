Maratona in vasca | centoquindici chilometri di nuoto per beneficare i bambini

Nella piscina di Limbiate si è svolta una maratona di nuoto per beneficenza. Domenica 1 febbraio, centoquindici chilometri sono stati percorsi dagli atleti e dai vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza. L’obiettivo era raccogliere fondi per aiutare i bambini in difficoltà. La gara si è svolta senza intoppi, con tanti volontari e sostenitori presenti. La piscina si è trasformata in un grande punto di solidarietà, con tutti impegnati a nuotare per una buona causa.

L'evento, che si è tenuto domenica 1 febbraio a Limbiate, ha visto partecipare i vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza, insieme a atleti locali, nella maratona in piscina. L'attività, ormai alla sua quarta edizione, è stata organizzata con lo scopo di raccogliere donazioni per i bambini in difficoltà. La manifestazione, durata sei ore, con i nuotatori che hanno superato il traguardo delle mille vasche, è stata promossa in via Leone Tolstoj, con l'obiettivo di sostenere i più bisognosi. L'evento, in pieno pomeriggio, è stato segnalato come una forma di beneficenza innovativa, in cui i vigili del fuoco hanno partecipato con un impegno simbolico, per dare un contributo alla comunità locale.

