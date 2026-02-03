Marano protesta per gli alloggi popolari | cittadini in piazza dopo tre anni di attesa

Questa mattina a Marano i cittadini sono scesi in piazza Escrivà per chiedere risposte. Da tre anni aspettano un alloggio popolare e ora non ce la fanno più. La protesta nasce dalla frustrazione di chi vive in condizioni di incertezza e vede allontanarsi ogni possibilità di sistemazione. La gente si è radunata pacificamente, ma il malumore è evidente. Ora si aspetta una risposta dalle autorità.

Sono scesi in piazza questa mattina, alle ore 11, in piazza Escrivà, i cittadini di Marano per denunciare una situazione ritenuta ormai inaccettabile sul fronte dell'assegnazione degli alloggi popolari. A distanza di tre anni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, nonostante la presenza di alloggi disponibili, nessuna assegnazione è stata ancora effettuata. La mobilitazione è scattata anche alla luce della pubblicazione di un nuovo bando e della successiva formazione di una nuova graduatoria, che rischia di penalizzare ancora una volta gli aventi diritto, dopo un'attesa pluriennale. Gli immobili in questione sono alloggi confiscati alla criminalità organizzata o acquisiti al patrimonio comunale in seguito a sequestri per abusivismo edilizio, destinati all'edilizia residenziale pubblica.

