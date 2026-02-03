Manutenzione della canna fumaria per camini | quando farla e perché è importante

Le temperature si abbassano e il bisogno di riscaldarsi torna a farsi sentire. Molti proprietari di camini si chiedono quando sia il momento giusto per fare la manutenzione della canna fumaria. È un’operazione importante, perché una canna sporca o ostruita può causare problemi di sicurezza e ridurre l’efficienza del camino. Molti infatti si accendono il camino senza pensarci troppo, ma è meglio programmare controlli periodici, soprattutto prima dell’inverno, per evitare rischi di intossicazione o incendi.

Il camino acceso nelle sere d’inverno evoca calore domestico, intimità familiare, un rifugio dal freddo esterno. Quello che spesso si dimentica è che dietro quella fiamma danzante esiste un sistema complesso incaricato di portare lontano i prodotti della combustione. La canna fumaria lavora in silenzio, invisibile, ma quando smette di funzionare correttamente i segnali possono arrivare troppo tardi. La manutenzione periodica non è un optional per perfezionisti: è una necessità che protegge la casa e chi la abita. Ogni volta che il camino brucia legna, produce fumo, particolato e residui che risalgono lungo il condotto.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il 23 dicembre, a Maserà di Padova, un incendio ha interessato un'abitazione di via Ca' Murà a causa di una canna fumaria malfunzionante.

