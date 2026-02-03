Mannaia nascosta nei pantaloni | denunciato 15enne a Saronno

La Polizia locale di Saronno ha denunciato un ragazzino di 15 anni trovato con una mannaia nascosta nei pantaloni. Gli agenti lo hanno fermato durante un controllo e, dopo averne verificato il possesso, hanno deciso di denunciarlo. La scoperta ha subito attirato l’attenzione degli agenti sulla presenza di armi in circolazione tra i giovani della zona.

