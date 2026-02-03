Mani al collo all' ex compagna minacce e lesioni | condannato a 4 anni di reclusione e a risarcire 30mila euro

Questa mattina il tribunale di Chieti ha condannato un uomo a quattro anni di carcere per aver aggredito l’ex compagna, stringendole il collo e minacciandola. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna ha subito danni fisici e psicologici, e il giudice ha anche stabilito un risarcimento di 30mila euro in favore della vittima.

Un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex compagna è stato condannato a quattro anni di reclusione dal tribunale di Chieti. Lo riporta l'Ansa.Lo stesso dovrà anche risarcire i danni, quantificati in 30mila euro, alla donna che si è costituita parte.

