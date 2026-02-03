Manca l' acqua per due giorni e il sindaco chiude le scuole

A San Felice a Cancello l’acqua manca da due giorni. Il sindaco ha deciso di chiudere alcune scuole per consentire i lavori alla rete idrica. I cittadini e gli studenti hanno dovuto affrontare disagi, con le scuole chiuse e i servizi sospesi. La situazione resta critica fino a quando non si risolveranno i problemi di approvvigionamento.

Disagi per i cittadini ma anche per gli studenti. Accade a San Felice a Cancello, dove si rende necessario chiudere alcuni plessi scolastici a causa di interventi alla rete idrica.In particolare, il sindaco Emilio Nuzzo ha annunciato che nei giorni di mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio l'ABC.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su San Felice a Cancello

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il Comune di Cefalù ha disposto la chiusura di scuole, parchi e impianti sportivi per due giorni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su San Felice a Cancello

Argomenti discussi: Via Prenestina, si rompe una tubatura: interi quartieri senz'acqua. Cosa è successo e quando verrà riparato il guasto; Stop al servizio idrico per 12 ore nel VI Municipio di Roma il 27 gennaio 2026: orari e dove manca l’acqua; Guasti sulla rete idrica, manca l'acqua a Boschi di Lari e Usigliano; Lavori in arrivo: niente acqua in tre quartieri e autobotti.

Manca l'acqua per due giorni e il sindaco chiude le scuoleGli interventi riguardano la sostituzione dei misuratori idrici sul Canale Principale dell'Acquedotto del Serino e la fornitura idrica sarà sospesa dalle 9:30 alle 12:30 ... casertanews.it

Guasto alla condotta foranea: manca l’acqua a Cabras, Solanas e nelle borgate marineDisagi a Cabras, Solanas, San Giovanni di Sinis e Is Arutas dove alcuni residenti hanno segnalato l’assenza di acqua sin dalle 6 di stamane. L’erogazione sarebbe stata interrotta a causa di un guasto ... linkoristano.it

Senza acqua manca il cibo. Nel Corno d'Africa, oltre 10mila persone hanno urgente bisogno di aiuti umanitari a causa della siccità. La Somalia si trova in un'emergenza alimentare: la malnutrizione è in aumento e molte persone sono a rischio di fame - facebook.com facebook