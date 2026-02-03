Maltempo la maggioranza alle sinistre che speculano | Musumeci riferirà in Senato su Niscemi come concordato

La situazione è calda in Parlamento. Le opposizioni accusano la maggioranza di speculare sulla crisi di Niscemi e sulla violenza a Torino, ma i capigruppo di centrodestra smentiscono tutto. Malan, Gasparri, Romeo e Biancofiore hanno confermato che Musumeci riferirà in Senato come previsto, in risposta alle polemiche sollevate dalle opposizioni.

Una giornata di speculazioni e pressing di accuse delle sinistre alla maggioranza. Sui dossier più caldi – l'escalation di violenza sfociata in guerriglia urbana a Torino e l'emergenza Niscemi dopo la frana – al Senato le opposizioni hanno scatenato una polemica inesistente smentita con una nota dai capigruppo di centrodestra Lucio Malan, Maurizio Gasparri, Massimiliano Romeo, Michaela Biancofiore. Con toni da plotone di esecuzione le opposizioni hanno accusato la maggioranza di utilizzare "come una clava" il tema della sicurezza imponendo le comunicazioni del ministro Matteo Piantedosi e facendo saltare le comunicazioni sul maltempo del ministro Nello Musumeci.

Mercoledì 4 febbraio, Nello Musumeci si presenterà alla Camera per spiegare cosa è successo a Niscemi.

Il governo ha ascoltato oggi Nello Musumeci, che ha aggiornato i ministri sulla situazione a Niscemi e sulle conseguenze del ciclone Harry.

