Maltempo in Versilia | frane a Camaiore strade allagate a Viareggio foto

Il maltempo ha colpito duramente la Versilia questa mattina. Pioggia intensa ha allagato alcune strade a Viareggio e Lido di Camaiore, creando caos e disagi tra residenti e automobilisti. In più, sono cadute alcune frane nelle zone vicino a Camaiore, rendendo difficile il traffico e le operazioni di messa in sicurezza. La situazione resta complicata mentre i vigili del fuoco e le squadre di emergenza lavorano per gestire le conseguenze di questa ondata di maltempo.

La prima rimane sulla destra percorrendo la strada ed è di maggiore intensità, con il materiale franato (alberature comprese) che è scivolato verso valle. L’Amministrazione ha già effettuato un primo sopralluogo, a cui ne seguirà un secondo nei prossimi giorni per valutare più attentamente l’entità della frana e valutare eventuali interventi mirati di messa in sicurezza. Allertata anche Enel a causa di alcuni cavi della linea elettrica potenzialmente interessati e a rischio danneggiamento. La seconda interessa il versante a monte della strada: dopo la pulizia della carreggiata – attualmente in corso – verranno messe in opera due file di geoblocchi per evitare ulteriori scivolamenti di detriti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Versilia: frane a Camaiore, strade allagate a Viareggio (foto) Approfondimenti su Versilia Disagi Maltempo, allagamenti a Viareggio e frane a Camaiore Il maltempo continua a creare problemi tra Viareggio e Camaiore. Maltempo sul Titano, strade allagate e frane La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Versilia Disagi Argomenti discussi: Allerta meteo per? pioggia, vento e mareggiate; Risorse idriche, ANBI: Stiamo convivendo con una quotidiana straordinarietà; Circa 90mila frane censite in Toscana. Maltempo in Toscana: allagamenti e disagi a Viareggio, due frane a CamaioreMaltempo in Versilia: allagamenti a Viareggio, chiuso il sottopasso della Cittadella del Carnevale e due frane a Camaiore. Nessun ferito ... gonews.it Maltempo, frane e allagamenti in provincia di LuccaNel comune di Viareggio, i v igili del fuoco del comando di Lucca sono dovuti intervenire su 4 allagamenti, di modesta entità. Nel comune della MediaValle, la f rana ha interessato la Sp7 di Barga, ... luccaindiretta.it 50news Versilia. . Versilia: Torna il maltempo ,martedi allerta gialla - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.