**Maltempo in arrivo | il Veneto affronta nubi e venti forti previsti i primi allagamenti**

Il Veneto si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo che sta arrivando. Nubi minacciose e venti intensi si fanno sentire, mentre le prime zone segnalano già allagamenti. Le previsioni indicano che il fenomeno continuerà a intensificarsi nelle prossime ore, costringendo cittadini e autorità a intervenire rapidamente.

Il maltempo si presenta come una nuova ondata di perturbazioni atmosferiche che coinvolge il Veneto, con precipitazioni diffuse, venti forti e possibili allagamenti. Le previsioni meteo indicano che mercoledì 4 febbraio 2026 il Nord Italia sarà colpito da una forte perturbazione atlantica, con condizioni meteorologiche estremamente instabili. Le previsioni di mostrano che il Veneto dovrà affrontare piogge persistenti, raffiche di vento che possono raggiungere i 12 metri al secondo su alcune aree e umidità elevata, con valori massimi attesi tra gli 8 e i 12 gradi Celsius. La città di Venezia, in particolare, si aspetta un'intera giornata di piovoso, con accumuli locali di 7-8 mm, venti forti e un'umidità costante superiore al 90%.

