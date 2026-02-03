Maltempo ciclone Harry e ristori | Confcommercio e Sib all’incontro con il ministro Tajani

I rappresentanti di Confcommercio e Sib si sono incontrati ieri con il ministro Tajani al Consiglio regionale della Calabria. Al centro della riunione, le misure di sostegno alle imprese colpite dal maltempo e dal ciclone Harry. Le associazioni hanno portato le loro richieste, chiedendo ristori e interventi concreti per il settore balneare e altre attività colpite. L’obiettivo è ottenere risposte rapide e chiare dal governo, in modo da aiutare le imprese a riprendersi più in fretta.

