malawi il paradosso delle terre rare in ostaggio della cina

Il Malawi vive un paradosso: il Paese possiede risorse di terre rare, fondamentali per l’industria tecnologica, ma la Cina le controlla ormai da tempo. Nonostante sia tra i Paesi più poveri al mondo, con un Pil pro capite di circa 600 dollari all’anno, il Malawi ha poche possibilità di sfruttare queste risorse. La povertà e le disuguaglianze restano alte, con il 20% della popolazione che accumula più della metà della ricchezza nazionale.

Il Malawi è un paradosso geografico e macroeconomico. Costantemente classificato tra i Paesi con il Pil pro capite più basso del pianeta (circa 600 dollari statunitensi annui), vive una condizione di povertà strutturale e disuguaglianze profonde: secondo stime internazionali, il 20% della popolazione controlla oltre la metà della ricchezza nazionale. Eppure, nel suo sottosuolo si nasconde una delle chiavi della transizione energetica globale: neodimio e praseodimio, minerali essenziali per magneti permanenti, veicoli elettrici e turbine eoliche. A differenza della Repubblica Democratica del Congo (anch’essa ricca di risorse), gode di una certa stabilità, senza considerare la bellezza e la ricchezza che potrebbe derivare dal lago che copre parte del suo territorio e dal quale il paese prende il nome. 🔗 Leggi su Formiche.net

