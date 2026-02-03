Maiori Walk’in Art | spuntano l' arredo urbano e la memoria collettiva per raccontare la storia della città

Questa mattina a Maiori sono state posizionate le prime panchine artistiche lungo il Corso Reginna. L’intervento, chiamato Maiori Walk’in Art, unisce arredo urbano e memoria della città. Ora il Corso si trasforma in un vero e proprio racconto della storia locale, rendendo più vivo e partecipato il centro storico.

Raccontarsi: è questa la nuova funzione che Maiori affida al proprio Corso. Con l'installazione delle prime panchine artistiche stamattina lungo il Corso Reginna prende vita Maiori Walk'in Art, un intervento che intreccia arredo urbano e memoria collettiva, inserendosi nel tessuto della vita.

