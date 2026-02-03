Mafia Schlein | Per contrastarla garantire l’indipendenza

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, punta il dito contro le mancanze nella lotta alla mafia. In un intervento a Roma, ha ribadito che non basta solo aumentare gli strumenti di contrasto, ma bisogna anche analizzare cosa indebolisce la possibilità di agire efficacemente. Per lei, è fondamentale che la magistratura lavori in piena autonomia e senza interferenze, per poter davvero combattere le organizzazioni mafiose nelle loro varie forme.

ROMA – Per combattere la mafia non basta "rafforzare gli strumenti di contrasto", "bisogna anche capire bene quello che indebolisce il contrasto alle mafie, nelle loro diverse articolazioni" ed è fondamentale "garantire in pieno l'indipendenza e l'autonomia della magistratura". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando all'iniziativa che celebra i 50 della presentazione della relazione di minoranza in Antimafia. "Noi – ha ricordato la leader Pd – abbiamo contestato alcune scelte fatte recentemente: l'abbassamento del tetto del contante, inserire nel codice degli appalti il subappalto a cascata, che rende più difficile i controlli.

