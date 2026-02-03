Mafia Schlein | per contrastarla garantire indipendenza magistratura

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha detto che per sconfiggere la mafia non basta aumentare le forze di contrasto. Serve anche capire cosa indebolisce le azioni contro le organizzazioni criminali. La sua proposta principale è di garantire pienamente l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati, ritenendo questa una priorità per combattere efficacemente le mafie.

Roma, 3 feb. (askanews) – Per combattere la mafia non basta "rafforzare gli strumenti di contrasto", "bisogna anche capire bene quello che indebolisce il contrasto alle mafie, nelle loro diverse articolazioni" ed è fondamentale "garantire in pieno l'indipendenza e l'autonomia della magistratura". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando all'iniziativa che celebra i 50 della presentazione della relazione di minoranza in Antimafia. "Noi – ha ricordato la leader Pd – abbiamo contestato alcune scelte fatte recentemente: l'abbassamento del tetto del contante, inserire nel codice degli appalti il subappalto a cascata, che rende più difficile i controlli.

