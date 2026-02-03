Mafia e pallone tentata scalata al Foggia con bombe e minacce | Dda chiede oltre 7 anni per Lombardi

Da foggiatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura ha chiesto condanne pesanti per tre persone coinvolte in un caso che mette insieme calcio e criminalità organizzata. Marco Lombardi, considerato il principale imputato, potrebbe finire in carcere per oltre sette anni, mentre gli altri due imputati, Fabio Delli Carri e Massimiliano Russo, rischiano rispettivamente quasi sei anni di detenzione. Le accuse si riferiscono a minacce, bombe e tentativi di scalata al club di calcio del Foggia. La sentenza arriverà nelle prossime settimane, ma il quadro che emerge è chiaro: anche il mondo del pallone non riesce a sot

Sette anni e due mesi e una multa di 7600 euro per il principale imputato Marco Lombardi, cinque anni e dieci mesi più 7mila euro per Fabio Delli Carri e altri cinque anni e sei mesi per Massimiliano Russo, più 6600 euro: sono queste le richieste di condanna avanzate dal pubblico ministero della.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Foggia Mafia

Tentata estorsione ai genitori, il pm chiede la condanna a oltre 3 anni

Il pubblico ministero ha chiesto più di tre anni di carcere per Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni di Canicattì.

Le Marche fanno gola alla mafia. Armi e legami con la ’ndrangheta: "Dda al lavoro, segnali importanti"

#Le-Marche-’ndrangheta || Le Marche sono sotto osservazione della giustizia per i legami con la ’ndrangheta.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.