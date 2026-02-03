Maestra aggredita l' assessore Dadati | Fatto gravissimo Sicurezza e rispetto nella scuola non sono negoziabili

L’assessore Dadati condanna duramente l’aggressione a una maestra in una scuola elementare di Piacenza. “Fatto gravissimo e inaccettabile”, dice, e ribadisce che sicurezza e rispetto nella scuola non sono negoziabili. La vicenda ha scatenato reazioni forti e richieste di maggiori controlli.

«L'aggressione avvenuta in una scuola elementare di Piacenza è un fatto gravissimo e inaccettabile. A nome dell'Amministrazione comunale esprimo piena solidarietà alla maestra coinvolta e la più netta condanna di ogni forma di violenza nei confronti del personale scolastico», lo rende noto.

