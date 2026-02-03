Machado a Rodriguez | incontriamoci

La leader dell'opposizione venezuelana Machado ha annunciato di essere pronta a incontrare la presidente ad interim Rodriguez. L’obiettivo è discutere un calendario comune per avviare una transizione democratica nel paese. La proposta arriva mentre in Venezuela si intensificano le tensioni tra le fazioni politiche.

10.25 La leader dell'opposizione venezuelana Machado si è detta disponibile a vedere la presidente ad interim Rodriguez per "definire calendario verso transizione democratica". "Uno scambio di idee è necessario- ha detto Machado- ma ogni processo deve basarsi su riconoscimento del 2872024(data delle Presidenziali, ndr), su una vera transizione". Machado prosegue: bene amnistia, ma noi vogliamo "che tutti siano completamente liberi,civili e militari". Poi:economia di mercato,trasparente e competitiva. E regole "chiare,rispettose Costituzione".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

