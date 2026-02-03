La Maceratese torna a casa con due buone notizie. La squadra ha conquistato una vittoria importante in trasferta contro la Sammaurese, mentre il giovane Fabio Lorenzi si trasferisce al Parma in prestito oneroso con diritto di riscatto. Un weekend positivo che fa bene al club e ai suoi tifosi.

Un fine settimana da incorniciare per la Maceratese: la prima squadra ha vinto a casa della Sammaurese e il giovane Fabio Lorenzi è stato ceduto al Parma in prestito oneroso con diritto di riscatto. Da San Mauro Pascoli è tornata una squadra che ha rifilato 4 gol agli avversari senza subirne nessuno, che ha fatto 3 passi avanti in classifica e si appresta ad affrontare con un altro spirito le prossime gare, a partire da quella di domenica quando all’Helvia Recina - Pino Brizi ci sarà il Teramo, gli abruzzesi dividono la testa della classifica assieme all’ Ancona. Sabato la società del presidente Crocioni ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Ciabuschi che l’allenatore Possanzini ha gettato nella mischia dopo un quarto d’ora della ripresa al posto di Osorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese, un weekend da incorniciare. Vittoria esterna e Lorenzi sbarca al Parma

Il settore giovanile dell'ACF Arezzo si conferma protagonista anche all'inizio del 2026, con risultati positivi in tutte le categorie, dalla Primavera fino all'Under 12.

Analisi delle pagelle di Atalanta-Parma: CDK si distingue con un 7,5, mentre Valenti riceve un 4,5.

