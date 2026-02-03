maccacaro e quel prezioso filo rosso

Una voce dal passato torna a farsi sentire nel caos del sistema sanitario italiano. Maccacaro, figura storica, avvertiva già anni fa dei rischi di legare la salute pubblica agli equilibri di bilancio. Oggi, tra tagli e incertezze, quel filo rosso che collega la qualità delle cure alla sostenibilità economica sembra sempre più fragile. La crisi del Servizio sanitario nazionale mette in discussione il diritto alla salute, considerato ormai una variabile di bilancio più che un diritto universale.

Nelle tragedie di un Servizio sanitario nazionale, dove il diritto alla salute è diventato una variabile dipendente del pareggio di bilancio, riemerge una voce che parla dal futuro. Con oltre 4 milioni di persone che in Italia rinunciano alle cure per motivi economici e liste d’attesa che superano i 12 mesi per esami oncologici, la riedizione di Per una medicina da rinnovare (PGreco, collana «Filorosso», pp. 554, euro 28) non è un omaggio storiografico a Giulio Alfredo Maccacaro, ma un atto di sabotaggio teorico e di creazione politica. Curata dalla storica Chiara Giorgi, questa antologia degli scritti tra il 1966 e il 1976 ci restituisce Maccacaro come un «intercessore» nel senso deleuziano: una figura di confine che rompe il monologo del potere sanitario per dare parola a chi ne è escluso. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

