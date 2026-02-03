Andrea Iannone torna al centro delle cronache rosa, ma questa volta non per una nuova relazione. Ha condiviso una foto che ha subito fatto discutere, accompagnata da un like che molti giudicano sospetto. La sua presenza sui social si fa più intensa e le polemiche non si placano.

Andrea Iannone torna a dominare le cronache rosa, e questa volta non per una nuova fiamma ufficiale o una dichiarazione pubblica. Basta uno scatto comparso – e sparito nel giro di pochissimo – dal suo profilo Instagram per riaccendere il chiacchiericcio online. Un’ immagine che ha lasciato molti senza parole e che, complice un dettaglio social tutt’altro che casuale, ha finito per intrecciarsi con le voci su una possibile nuova frequentazione. Tra provocazione, distrazione o messaggio criptico, il mistero resta aperto. La foto di Andrea Iannone lascia tutti senza parole (ma scompare subito dopo). 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete visto la foto shock pubblicata da Iannone? L’immagine fa scandalo: c’è un like sospetto!

Approfondimenti su Andrea Iannone

Dopo settimane di silenzio, la tensione tra Andrea Iannone ed Elodie sembra aumentare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Andrea Iannone

Argomenti discussi: Avete visto Michael J. Fox nella nuova stagione di ‘Shrinking’?; Ma avete visto che casino ai Grammy 2026? Bad Bunny nell’America dell’Ice che piange, Billie Eilish asfalta Trump e Ricky Gervais commenta: Ancora non ascoltano. Ecco cosa è successo; Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della puntata con Iginio Massari; Open #Var, ha sbagliato #Doveri: Netto il rigore su #Hojlund, il Var doveva richiamare #Mariani che non aveva visto Errore al Var. Dino #Tommasi (ex arbitro) alla trasmissione di Dazn: #Bremer cinge il collo di Hojlund. Mariani comunica al Var che non ha.

Ma voi Armani lo avete mai visto in un talk show?Se quell’ancora bambino cresciuto in mezzo a una guerra mondiale avesse saputo la vita che lo stava aspettando, forse non avrebbe colto certi dettagli. Il grigio della giacca maschile della mamma, ... ilfattoquotidiano.it

Grazie a Giulietta Iannone per questa bella intervista che mi ha fatto per "Liberi di scrivere". Se avete voglia di capire un po' più a fondo il mio lavoro dietro la stesura del mio ultimo libro, "VERO - Il romanzo di Marco Aurelio, l'imperatore filosofo" (Mondadori), d - facebook.com facebook