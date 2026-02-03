Luciano Spalletti indossa un orologio vintage che è una dichiarazione d' amore per la Juventus

Luciano Spalletti ha appena fatto parlare di sé con un gesto inatteso. Durante un evento, ha indossato un orologio vintage che molti hanno interpretato come una vera dichiarazione d’amore per la Juventus. Il tecnico, noto per le sue parole dirette, continua a sorprendere anche fuori dal campo.

Luciano Spalletti non smette di sorprendere. Come tecnico dimostra sempre di avere guizzi importanti, come oratore ci ha spesso abituato a dichiarazioni schiette. E adesso, l’ex-commissario tecnico della Nazionale italiana ci ha lasciato di stucco anche per una scelta d’immagine, l’orologio con il quale si è presentato in conferenza stampa. AS Monaco v Juventus - UEFA Champions League 202526 League Phase MD8. Luciano Spalletti in conferenza stampa Valerio Pennicino - UEFAGetty Images Non stiamo parlando di un Rolex o di un Patek Philippe, ma di uno Swatch anni 90’ con cui Luciano Spalletti ha deciso di farse un bel salto nel passato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

