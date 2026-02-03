Luci d’Artista si allarga | extra budget da 150mila euro per la 21esima edizione

Mentre ancora risuonano gli ultimi effetti della ventesima edizione di Luci d’Artista, il Comune annuncia già un incremento di 150 mila euro nel budget per la prossima stagione. La città si prepara a tornare in scena con nuove installazioni, puntando a migliorare l’evento che ogni anno attira migliaia di visitatori. La macchina organizzativa lavora già ai dettagli, senza perdere tempo.

Via libera della Giunta all'accordo con la Camera di Commercio. I fondi serviranno per installazioni "complementari" in aree della città escluse dal maxi-finanziamento regionale A pochissimi giorni dalla chiusura ufficiale della ventesima edizione di Luci d'Artista, l’amministrazione comunale ha già la testa al prossimo inverno. Dopo aver blindato nei giorni scorsi il budget principale fissando l’asticella a 2 milioni e 750mila euro per la kermesse 2026-2027, ora la Giunta aggiunge un nuovo tassello economico per allargare il perimetro della festa. L'esecutivo, con apposita delibera, ha sancito un nuovo patto con la Camera di Commercio: in arrivo un finanziamento aggiuntivo di 150.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Luci dArtista 2023

È iniziata la XX edizione di “Salerno Luci d’Artista”, l’evento che dal 14 novembre 2025 al 1° febbraio 2026 illumina la città con installazioni di light art.

Il Comune ha avviato le procedure per la prossima edizione di Luci d’Artista, con uno stanziamento di 2,7 milioni di euro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Luci dArtista 2023

Argomenti discussi: Restyling sul Corso: le Luci d'Artista si spengono e i lavori riprendono, la data della riapertura del cantiere; Questa notte si spegneranno le Luci d’Artista di Salerno XX edizione; ''LUCI D'ARTISTA: UN NATALE DI SECONDA MANO A L'AQUILA'', SCOPPIA LA POLEMICA SUI SOCIAL; SI SPENGOLO LE LUCI, MA NON LA CITTA’.

Luci d’artista una garanzia i numeri sono da record «Successo straordinario»Mentre si avvia a conclusione la ventesima edizione di Luci d’Artista a Salerno, è un bilancio positivo quello che tracciano operatori del settore e rappresentanti delle ... ilmattino.it

Salerno, cala il sipario sulla kermesse natalizia con più ombre che Luci d’ArtistaStampaSono in corso dalla prima mattina di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, le operazioni di smontaggio della ventesima edizioni di Luci d’Artista, che di certo non ha brillato per la bellezza e il funzi ... salernonotizie.it

BUONANOTTE SALUTANDO QUESTA EDIZIONE DI LUCI D'ARTISTA CON LA DANZA DELLE MEDUSE foto Antonio Capuano - facebook.com facebook