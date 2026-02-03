Luca Marchetti esperto di mercato | Sessione flop dell’Inter? Vi dico che è contenta così

L’Inter ha chiuso il mercato invernale senza acquistare nuovi giocatori per la prima squadra. La decisione ha sorpreso alcuni, ma in casa nerazzurra sembra andare bene così. Luca Marchetti, esperto di mercato, dice che la società è soddisfatta del risultato e non si aspetta problemi per la squadra.

Luca Marchetti. La sessione invernale di calciomercato dell’ Inter si è chiusa senza innesti per la prima squadra, una scelta che ha fatto discutere ma che non sembra aver lasciato strascichi negativi in casa nerazzurra. A fare chiarezza è stato Luca Marchetti, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, spiegando come la strategia del club sia stata improntata alla ricerca di vere occasioni, senza forzare operazioni non ritenute necessarie. Secondo il noto esperto di mercato, l’ Inter ha comunque monitorato diverse situazioni interessanti: “ L’Inter è stata una di quelle squadre che ha cercato delle occasioni vere e proprie: ha provato Cancelo, Perisic, Diaby e Jones “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Napoli, Manna prima dell'Inter ha commentato le sfide del campionato e le prospettive di mercato.

