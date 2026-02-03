Luca Argentero lascia per ora il camice di Doc | Con Motorvalley un ruolo meno rassicurante

Luca Argentero lascia momentaneamente il ruolo di dottore in Doc per dedicarsi a un nuovo progetto. L’attore sarà protagonista della serie Netflix “Motorvalley”, in arrivo il 10 febbraio, che si concentra sul mondo delle corse GT. Con Giulia Michelini e Caterina Forza, sotto la regia di Matteo Rovere, Argentero interpreta un personaggio legato a una storia di riscatto nel motorsport.

L'attore è protagonista della nuova serie Netflix in arrivo il 10 febbraio. Con Giulia Michelini e Caterina Forza, sotto la guida di Matteo Rovere, racconta una storia di riscatto nel mondo delle corse GT. Per Argentero, Motorvalley rappresenta una pausa — temporanea — da Doc – Nelle tue mani, la serie che lo ha consacrato come volto rassicurante e amatissimo dal pubblico.

L’attore Luca Argentero si prepara a lasciare il ruolo di Doc, anche se solo temporaneamente.

Luca Argentero torna in tv con la serie Netflix Motorvalley.

