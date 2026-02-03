Loya brand di skincare svizzero approda in Italia grazie a Bvlgari Hotel

Loya, il marchio svizzero di skincare e wellness, entra per la prima volta nel mercato italiano. Bvlgari Hotel ha annunciato la collaborazione, portando i prodotti di Loya nelle sue strutture e aprendo così una nuova strada nel settore della cura della pelle per il pubblico italiano.

Per la prima volta Loya, brand svizzero di wellness e skincare scientifico, arriva sul mercato italiano. Grazie infatti ad una collaborazione con i Bvlgari Hotel di Milano e Roma, arriverà su suolo italiano. Infatti, dal 29 gennaio al 31 marzo 2026, le Spa delle due proprietà saranno la casa di The Facial of Joy, un trattamento viso innovativo che permetterà di unire la scienza della neurocosmesi con l’arte del benessere della casa di moda. Loya, brand di skincare svizzera, approda in Italia per la prima volta. Il brand nasce nei laboratori svizzeri SkyLab. E si contraddistingue per biotecnologie proprietarie, cuore delle sue formule, supportate da studi clinici in vivo e in vitro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Loya, brand di skincare svizzero, approda in Italia grazie a Bvlgari Hotel Approfondimenti su Loya Italia Novità in arrivo per il brand di skincare newyorkese Sweet Chemistry Ipotesi di rilancio per il brand di skincare Faace Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Loya Italia Argomenti discussi: Il marchio svizzero di skincare Loya debutta sul mercato italiano; The Facial of Joy di LOYA debutta nei Bvlgari Hotel Milano e Roma; #BeautyWeLove: tutte le news di bellezza di febbraio. Loya, brand di skincare svizzero, approda in Italia grazie a Bvlgari HotelPer la prima volta Loya, brand svizzero di wellness e skincare scientifico, arriva sul ... msn.com Il brand svizzero di skincare Loya debutta sul mercato italianoLoya, brand svizzero di wellness e skincare scientifico, fa il suo debutto ufficiale sul mercato italiano attraverso una collaborazione con i Bvlgari Hotel di Milano e Roma. L'introduzione di Loya in ... beauty.pambianconews.com Il Bvlgari Hotel Milano e il Bvlgari Hotel Roma presentano The Facial of Joy, l’esclusivo trattamento viso in cui l’innovazione scientifica svizzera del brand LOYA incontra l’arte del benessere firmata Bvlgari. L’esperienza sarà disponibile in esclusiva nelle Spa d - facebook.com facebook Michelle Hunziker, compleanno al Bulgari Hotel: Anna Tatangelo canta dal vivo, presente Ilary Blasi ift.tt/TS6NXlv x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.