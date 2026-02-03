Lotta al via a Zagabria la Ranking Series 2026 | in gara le azzurre Liuzzi e Rinaldi

Questa mattina a Zagabria è iniziata ufficialmente la Ranking Series di Lotta Olimpica 2026. Le azzurre Liuzzi e Rinaldi sono tra le protagoniste in gara, pronti a sfidarsi sui tatami della città croata. La manifestazione, organizzata dalla United World Wrestling, attira atleti da tutto il mondo, e le italiane sperano di fare bene in questa prima tappa del circuito internazionale.

Zagabria – E' tutto pronto a Zagabria per la Ranking Series di Lotta Olimpica 2026, organizzata dalla United World Wrestling. E' la prima tappa del circuito iridato internazionale e si gareggerà dal 4 all'8 febbraio. Nello stesso impianto dell'Arena Zagreb si svolgeranno i Mondiali, del prossimo mese di settembre. Gli Azzurri in gara e il programma – Fonte Fijlkamfijlkam.it. Per l'Italia saranno presenti Emanuela Liuzzi (categoria 50 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg), accompagnate dal coach della nazionale femminile Michele Liuzzi. Per quanto riguarda il programma della competizione, si partirà con le giornate dedicate allo stile libero, per poi proseguire con la lotta femminile e concludere domenica con la greco-romana.

