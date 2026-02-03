Lotta agli sprechi recuperati quasi 8 mila pasti a Ravenna con l' iniziativa CiboAmico

A Ravenna, quasi 8 mila pasti sono stati recuperati grazie all’iniziativa “CiboAmico”. Dal 2009, il progetto del Gruppo Hera ha raccolto quasi 168 mila pasti, evitando che finissero nella spazzatura e aiutando chi ha bisogno. Un modo concreto per ridurre gli sprechi e sostenere le persone in difficoltà.

Sono quasi 168 mila i pasti recuperati dal 2009 ad oggi grazie a CiboAmico, il progetto del Gruppo Hera che combatte lo spreco alimentare e aiuta le persone in difficoltà. Un risultato che si traduce in 684mila euro di valore complessivo e quai 74 tonnellate di rifiuti in meno, corrispondenti a.

