L' orrore in 50 pagine | il diavolo in testa del panettiere e il massacro in ogni fotogramma

Un panettiere ha ucciso nel suo negozio, sparando a una donna e ferendo altre persone. Le indagini mostrano che l’uomo, spinto dalla rabbia per un tradimento, ha agito in modo freddo e senza pietà. La scena del massacro si svolge in pochi minuti, ma le conseguenze sono devastanti. La polizia ha trovato nel suo appartamento un vero e proprio diario di violenza, pieno di pensieri oscuri e di una rabbia che sembrava inarrestabile. Ora gli investigatori cercano di capire se si tratta di un gesto isolato o

Le motivazioni della sentenza di primo grado della strage del duplice omicidio della figlia 16enne, di Massimo De Santis e del tentato omicidio della moglie davanti al figlio di 5 anni La sequenza della mattanza di Torremaggiore nelle motivazioni della sentenza. Nel video della strage la raccapricciante confessione dell'assassino che ha ucciso a coltellate il 51enne Massimo De Santis, ritenuto l'amante della moglie e la figlia Jessica di soli 16 anni, intervenuta in difesa della madre, raggiunta a sua volta da diversi fendenti e rimasta gravemente ferita.

