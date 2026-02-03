L'oroscopo di mercoledì 4 febbraio 2026 per tutti i segni | Toro e Capricorno cercano compromessi
Mercoledì 4 febbraio 2026 porta un po’ di tensione tra i segni di terra e quelli d’aria. Toro e Capricorno cercano di trovare un punto di incontro tra le esigenze e le aspettative. La Luna in Vergine spinge a fare chiarezza e a mettere ordine, mentre i pianeti in Acquario invitano a pensare in modo più aperto. È una giornata in cui bisogna cercare di mediare e trovare compromessi per andare avanti.
Nell'oroscopo di mercoledì 4 febbraio 2026 c'è una ricerca di equilibrio e di chiarezza, tra la Luna in Vergine e i tanti pianeti in Acquario.🔗 Leggi su Fanpage.it
